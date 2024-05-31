Зеленський сьогодні у Стокгольмі: анонсував підписання трьох угод про безпеку
Київ • УНН
Сьогодні Україна підпише три угоди про безпеку, які забезпечать Києву довгострокову підтримку, про що оголосив Президент Володимир Зеленський, який сьогодні перебуватиме в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа.
Сьогодні, 31 травня, Україна підпише одразу три безпекові угоди, в яких буде зафіксована підтримка Києва на тривалий період. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні перебуватиме в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа, повідомляє УНН.
Президент у соцмережах написав, що сьогоднішній день зміцнить Україну завдяки підтримці принципових та послідовних союзників і "завдяки новим безпековим угодам".
Сьогодні я в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа. Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу росії до миру
Зеленський розповів, що сьогодні зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном. Голова української держави поспілкується із світовими лідерами як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах.
Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період
Також Президент, з його слів, зустрінеться з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.
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