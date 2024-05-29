Три угоди про безпеку за два дні: Зеленський підбив підсумки частини європейського турне
Київ • УНН
Україна підписала три угоди про безпеку з Іспанією, Бельгією та Португалією під час європейського турне Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 травня, підбив підсумки своїх робочих візитів до Іспанії, Бельгії та Португалії, які він здійснив цього тижня. Зокрема, він розповів, що Україні вдалось підписати ще три безпекові угоди для нашої держави. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Зеленського у Telegram.
"Ще три чіткі голоси за Саміт миру, ще три безпекові угоди для України, ще три принципові підтвердження нашого орієнтира – повної інтеграції України в європейський простір. Спільні проекти у виробництві зброї, техніка, боєприпаси, наближення застосування F-16 у нашому небі нашими воїнами – ще більше українських інструментів для захисту життя", - написав Зеленський.
Голова держави подякував Іспанії, Бельгії та Португалії за нові рішення на підтримку України, нашого захисту, нашої дипломатії та спільної економічної роботи, зокрема в оборонно-промисловому комплексі.
Нагадаємо
27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає надання Україні 1 млрд євро військової допомоги вже у цьому році та 5 млрд євро протягом наступних трьох років.
28 травня Україна підписала двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки із Бельгією. Згідно з нею Бельгія зобов'язалася надати Україні щонайменше 977 млн євро військової допомоги та 30 винищувачів F-16 до 2028 року.
Крім того, цього ж дня двосторонню угоду про безпеку Україна підписала із Португалією. Вона передбачає, зокрема, надання щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року. Вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру.