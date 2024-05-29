Три соглашения о безопасности за два дня: Зеленский подвел итоги части европейского турне

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, подвел итоги своих рабочих визитов в Испанию, Бельгию и Португалию, которые он совершил на этой неделе. В частности, он рассказал, что Украине удалось подписать еще три соглашения по безопасности для нашего государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

"Еще три четких голоса за Саммит мира, еще три соглашения по безопасности для Украины, еще три принципиальных подтверждения нашего ориентира – полной интеграции Украины в европейское пространство. Совместные проекты в производстве оружия, техника, боеприпасы, приближение применения F – 16 в нашем небе нашими воинами - еще больше украинских инструментов для защиты жизни", - написал Зеленский.

Глава государства поблагодарил Испанию, Бельгию и Португалию за новые решения в поддержку Украины, нашей защиты, нашей дипломатии и совместной экономической работы, в частности в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним

27 мая Украина и Испания подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи уже в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет.

28 мая Украина подписала двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Бельгией. Согласно ей Бельгия обязалась предоставить Украине по меньшей мере 977 млн евро военной помощи и 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Кроме того, в этот же день двустороннее соглашение о безопасности Украина подписала с Португалией. Она предусматривает, в частности, предоставление не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году. Она подтверждает участие в коалиции F16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов крупного калибра.