Три соглашения о безопасности за два дня: Зеленский подвел итоги части европейского турне
Киев • УНН
Украина подписала три соглашения о безопасности с Испанией, Бельгией и Португалией во время европейского турне Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, подвел итоги своих рабочих визитов в Испанию, Бельгию и Португалию, которые он совершил на этой неделе. В частности, он рассказал, что Украине удалось подписать еще три соглашения по безопасности для нашего государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
"Еще три четких голоса за Саммит мира, еще три соглашения по безопасности для Украины, еще три принципиальных подтверждения нашего ориентира – полной интеграции Украины в европейское пространство. Совместные проекты в производстве оружия, техника, боеприпасы, приближение применения F – 16 в нашем небе нашими воинами - еще больше украинских инструментов для защиты жизни", - написал Зеленский.
Глава государства поблагодарил Испанию, Бельгию и Португалию за новые решения в поддержку Украины, нашей защиты, нашей дипломатии и совместной экономической работы, в частности в оборонно-промышленном комплексе.
Напомним
27 мая Украина и Испания подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи уже в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет.
28 мая Украина подписала двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Бельгией. Согласно ей Бельгия обязалась предоставить Украине по меньшей мере 977 млн евро военной помощи и 30 истребителей F-16 до 2028 года.
Кроме того, в этот же день двустороннее соглашение о безопасности Украина подписала с Португалией. Она предусматривает, в частности, предоставление не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году. Она подтверждает участие в коалиции F16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов крупного калибра.
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