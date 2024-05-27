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Іспанія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро цього року

Іспанія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро цього року

Київ • УНН

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Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає надання Україні 1 млрд євро військової допомоги цього року та 5 млрд євро протягом наступних трьох років.

Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає надання Україні 1 млрд євро військової допомоги вже у цьому році та 5 млрд євро протягом наступних трьох років. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні ми підписали з паном прем’єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Дійсно вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги і на період до 2027 року - 5 млрд для України від Іспанії через Європейський фонд миру", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

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Павло Башинський

Павло Башинський

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