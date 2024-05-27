Іспанія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро цього року
Київ • УНН
Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає надання Україні 1 млрд євро військової допомоги цього року та 5 млрд євро протягом наступних трьох років.
Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає надання Україні 1 млрд євро військової допомоги вже у цьому році та 5 млрд євро протягом наступних трьох років. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.
Деталі
"Сьогодні ми підписали з паном прем’єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Дійсно вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги і на період до 2027 року - 5 млрд для України від Іспанії через Європейський фонд миру", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії.
Україна та Іспанія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки27.05.24, 15:49 • 14219 переглядiв