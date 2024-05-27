Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

Украина и Испания подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи уже в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

Детали

"Сегодня мы подписали с господином премьер-министром двустороннее соглашение по безопасности между нашими государствами. Действительно весомый стратегический документ. На этот год мы зафиксировали 1 млрд евро военной помощи и на период до 2027 года - 5 млрд для Украины от Испании через Европейский фонд мира", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию.

Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности