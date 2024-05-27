Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ispaniyaИспания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  25592 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  37634 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  40196 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  65303 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  68808 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  67496 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
  •  108199 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  110877 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  113067 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
26 мая 2024, 10:37  •  170298 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Новости по теме
Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

  •  1457 просмотра
Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

  •  2481 просмотра
В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

  •  4987 просмотра
На Сумщине мужчина облил женщину бензином и поджег: его арестовали

На Сумщине мужчина облил женщину бензином и поджег: его арестовали

  •  3514 просмотра
В Балаклее в Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году - ГВА

В Балаклее в Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году - ГВА

  •  4633 просмотра
Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы

Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы

  •  4232 просмотра
Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров

Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров

  •  4775 просмотра
Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий

Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий

  •  4189 просмотра
Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб

Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб

  •  4766 просмотра
Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА

Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА

  •  4367 просмотра

Популярные

Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

  •  56927 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  105847 просмотра
Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  35418 просмотра
Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

  •  112174 просмотра
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

  •  109314 просмотра

Публикации

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  105847 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

  •  108208 просмотра
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

  •  110885 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

26 мая 2024, 10:37  •  170307 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  263995 просмотра

Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет.

политика •   •  1457 просмотра
Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

политика •   •  2481 просмотра
Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

Украина принимает необходимые меры для ремонта оборудования и подготовки к пиковым периодам потребления, проводя плановые ремонтные кампании, сотрудничая с европейскими партнерами и упрощая строительство новых генерирующих мощностей для замещения утраченных мощностей, несмотря на продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  4987 просмотра
В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

На Сумщине мужчина облил женщину бензином и поджег: его арестовали

43-летний мужчина был арестован за то, что во время пьяной ссоры в селе Михайловка Сумской области облил свою сожительницу бензином и поджег ее, в результате чего 37-летняя женщина получила сильные ожоги.

Общество •   •  3514 просмотра
На Сумщине мужчина облил женщину бензином и поджег: его арестовали

В Балаклее в Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году - ГВА

В Балаклее Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных российскими оккупантами в 2022 году, сообщает Балаклейская городская военная администрация.

Война •   •  4633 просмотра
В Балаклее в Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году - ГВА

Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелиуса Ландсбергиса, новый пакет санкций ЕС против России имеет целью закрыть лазейки и уменьшить возможности бизнеса обходить существующие ограничения, что делает его сильнее предыдущих санкций.

политика •   •  4232 просмотра
Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы

Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров

В связи с мобилизацией 34 сотрудников, включая актеров и технических работников, на военную службу, Черниговский драматический театр прекращает работу на неопределенный срок.

Общество •   •  4775 просмотра
Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров

Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий

российские войска прорвали границу Украины в Харьковской области, что привело к началу досудебного расследования по факту самовольного оставления поля боя и халатности украинских военных.

Война •   •  4189 просмотра
Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий

Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агентурную группу фсб рф, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области и передавала врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры для возможных ударов с целью срыва движения поездов.

Война •   •  4766 просмотра
Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб

Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА

В результате российского удара по харьковскому гипермаркету погибли 18 человек, 48 получили ранения, а 5 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Война •   •  4367 просмотра
Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА