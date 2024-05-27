Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, свои подписи под соглашением поставили Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес, о чем Глава государства сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня в Мадриде вместе с Премьер-министром Педро Санчесом подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В этом году Испания предоставит Украине 1 млрд евро военной помощи. И 5 млрд - в течение трех лет. Гуманитарная помощь, экономическое восстановление и восстановление, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей Формулы мира, усиление санкций против россии - все эти сферы сотрудничества изложены в нашем соглашении - отметил Зеленский.

Как сообщили в ОП, документ закрепляет обязательство Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года. Кроме того, фиксируется готовность Испании продолжать оказывать всестороннюю поддержку в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.

Испания поддерживает Инициативу будущих сил обороны Украины и присоединилась к нескольким коалициям способностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это "Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона", "Артиллерия", "Бронетехника", "Морская безопасность", "Информационные технологии" и "Разминирование", которые усилит Украину и улучшат ее оперативную совместимость с НАТО.

Испания и дальше будет поддерживать развитие Сил безопасности и обороны Украины, будет предоставлять современное военное оборудование в разных сферах, будет поддерживать медицинскую подготовку и протезирование украинских военных, усилит морскую безопасность Украины. Будет углубляться двустороннее сотрудничество в сфере разведки, борьбы с организованной преступностью и в оборонной промышленности, в частности путем изучения возможностей совместного производства и определения возможных источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины.

Также в соглашении речь идет о гуманитарной помощи, экономическом восстановлении и восстановлении, поддержке украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО. Отдельные блоки документа посвящены вопросам поддержки Украинской формулы мира, усилению санкций против рф, внедрению механизма возмещения ущерба и привлечению агрессора к ответственности.

Сегодня, по словам Президента, он с господином премьер-министром обсудили, в частности, "дальнейшее усиление нашей ПВО и то, как Испания может этому помочь". "Я проинформировал о ситуации на фронте, о российских попытках расширить войну. В эти недели наши воины защищаются от очередной российской наступательной операции, и именно поэтому сейчас мы особенно нуждаемся в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения России к миру - всеми средствами", - подчеркнул он.

Глава государства выразил благодарность Испании "за ощутимую и действительно спасительную поддержку Украины в это время войны".

Дополнение

Испания стала десятой страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации, принятой Украиной и членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года. Всего к Совместной декларации уже присоединились 32 государства. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

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