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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений
Украина принимает необходимые меры для ремонта оборудования и подготовки к пиковым периодам потребления, проводя плановые ремонтные кампании, сотрудничая с европейскими партнерами и упрощая строительство новых генерирующих мощностей для замещения утраченных мощностей, несмотря на продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру.
На Сумщине мужчина облил женщину бензином и поджег: его арестовали
43-летний мужчина был арестован за то, что во время пьяной ссоры в селе Михайловка Сумской области облил свою сожительницу бензином и поджег ее, в результате чего 37-летняя женщина получила сильные ожоги.
В Балаклее в Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году - ГВА
В Балаклее Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных российскими оккупантами в 2022 году, сообщает Балаклейская городская военная администрация.
Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы
По словам министра иностранных дел Литвы Габриелиуса Ландсбергиса, новый пакет санкций ЕС против России имеет целью закрыть лазейки и уменьшить возможности бизнеса обходить существующие ограничения, что делает его сильнее предыдущих санкций.
Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров
В связи с мобилизацией 34 сотрудников, включая актеров и технических работников, на военную службу, Черниговский драматический театр прекращает работу на неопределенный срок.
Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий
российские войска прорвали границу Украины в Харьковской области, что привело к началу досудебного расследования по факту самовольного оставления поля боя и халатности украинских военных.
Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агентурную группу фсб рф, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области и передавала врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры для возможных ударов с целью срыва движения поездов.
Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА
В результате российского удара по харьковскому гипермаркету погибли 18 человек, 48 получили ранения, а 5 до сих пор считаются пропавшими без вести.
В Кропивницком вторые сутки продолжается пожар на городской свалке
Пожар на городской свалке в Кропивницком продолжается уже вторые сутки, над его тушением работают 17 человек личного состава и 4 единицы техники.