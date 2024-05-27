Україна та Іспанія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки

Україна та Іспанія підписали в Мадриді двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, свої підписи під угодою поставили Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, про що Глава держави повідомив у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні в Мадриді разом із Прем’єр-міністром Педро Санчесом підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Та 5 млрд – упродовж трьох років. Гуманітарна допомога, економічне відновлення та відбудова, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти росії – всі ці сфери співпраці викладені в нашій угоді - зазначив Зеленський.

Як зазначили в ОП, документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Це "Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона", "Артилерія", "Бронетехніка", "Морська безпека", "Інформаційні технології" та "Розмінування", які посилять Україну та покращать її оперативну сумісність із НАТО.

Іспанія й надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки й оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Поглиблюватиметься двостороннє безпекове співробітництво у сферах розвідки, боротьби з організованою злочинністю та в оборонній промисловості, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України.

Також в угоді йдеться про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО. Окремі блоки документа присвячені питанням підтримки Української формули миру, посиленню санкцій проти РФ, упровадженню механізму відшкодування збитків та притягненню агресора до відповідальності.

Сьогодні, зі слів Президента, він з паном премʼєр-міністром обговорили, зокрема, "подальше посилення нашої ППО й те, як Іспанія може цьому допомогти". "Я поінформував про ситуацію на фронті, про російські намагання розширити війну. Цими тижнями наші воїни захищаються від чергової російської наступальної операції, і саме тому зараз ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки і відчутного примусу росії до миру – всіма засобами", - наголосив він.

Глава держави висловив вдячність Іспанії "за відчутну та дійсно рятівну підтримку України в цей час війни".

Доповнення

Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Загалом до Спільної декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

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