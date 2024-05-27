Україна та Іспанія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки

ukenru
10:47 • 23361 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 39735 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 44121 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61010 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 75817 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114273 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137496 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139581 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246293 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171304 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 33585 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54477 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 37869 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 41058 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 28978 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246293 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364607 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379561 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294720 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367534 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 61873 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78371 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89617 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171604 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174180 перегляди
Актуальне
Україна та Іспанія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки

Україна та Іспанія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки

Київ • УНН

 • 14219 перегляди

Україна та Іспанія підписали в Мадриді двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Україна та Іспанія підписали в Мадриді двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, свої підписи під угодою поставили Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, про що Глава держави повідомив у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні в Мадриді разом із Прем’єр-міністром Педро Санчесом підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Та 5 млрд – упродовж трьох років. Гуманітарна допомога, економічне відновлення та відбудова, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти росії – всі ці сфери співпраці викладені в нашій угоді

- зазначив Зеленський.

Як зазначили в ОП, документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Це "Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона", "Артилерія", "Бронетехніка", "Морська безпека", "Інформаційні технології" та "Розмінування", які посилять Україну та покращать її оперативну сумісність із НАТО. 

Іспанія й надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки й оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Поглиблюватиметься двостороннє безпекове співробітництво у сферах розвідки, боротьби з організованою злочинністю та в оборонній промисловості, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України.

Також в угоді йдеться про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО. Окремі блоки документа присвячені питанням підтримки Української формули миру, посиленню санкцій проти РФ, упровадженню механізму відшкодування збитків та притягненню агресора до відповідальності.

Сьогодні, зі слів Президента, він з паном премʼєр-міністром обговорили, зокрема, "подальше посилення нашої ППО й те, як Іспанія може цьому допомогти". "Я поінформував про ситуацію на фронті, про російські намагання розширити війну. Цими тижнями наші воїни захищаються від чергової російської наступальної операції, і саме тому зараз ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки і відчутного примусу росії до миру – всіма засобами", - наголосив він.

Глава держави висловив вдячність Іспанії "за відчутну та дійсно рятівну підтримку України в цей час війни".

Доповнення

Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Загалом до Спільної декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

В Іспанії Зеленського особисто зустрів Король Феліпе VI27.05.24, 14:02 • 18846 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
madrydМадрид
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83