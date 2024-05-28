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Україна та Бельгія уклали безпекову угоду: передбачає 30 F-16 до 2028 року та майже мільярд євро військової допомоги

Україна та Бельгія уклали безпекову угоду: передбачає 30 F-16 до 2028 року та майже мільярд євро військової допомоги

Київ • УНН

 • 22545 перегляди

Україна та Бельгія підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, згідно з якою Бельгія зобов'язалася надати Україні щонайменше 977 млн євро військової допомоги та 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки, повідомили у вівторок в Офісі Президента, пише УНН.

Деталі

"У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку", - ідеться у повідомленні.

Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. Таке зобов’язання, а також готовність надавати підтримку нашій країні протягом десятирічного терміну дії угоди закріплені в цьому документі.

Уперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, – 30 F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч.

Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України у сфері військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з питань боєприпасів і сприятиме проведенню військових тренувань.

Окремі блоки документа присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів та допомозі в економічному відновленні й відбудові. Поглиблюватиметься співпраця у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

В угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Доповнення

Бельгія – 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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