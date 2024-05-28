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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Бельгия заключили соглашение по безопасности: предусматривает 30 F-16 до 2028 года и почти миллиард евро военной помощи

Украина и Бельгия заключили соглашение по безопасности: предусматривает 30 F-16 до 2028 года и почти миллиард евро военной помощи

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 08:03  •  8096 просмотра

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Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, согласно которому Бельгия обязалась предоставить Украине не менее 977 млн евро военной помощи и 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности, сообщили во вторник в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

«В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке», - говорится в сообщении.

Бельгия выделит Украине на военную помощь по меньшей мере 977 млн евро в этом году. Такое обязательство, а также готовность оказывать поддержку нашей стране в течение десятилетнего срока действия соглашения закреплены в этом документе.

Впервые в таком соглашении по безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, - 30 F-16 до 2028 года. При этом первые истребители должны быть переданы уже в этом году.

Бельгия гарантирует, что будет предоставлять своевременную помощь в сфере безопасности, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов и будет способствовать проведению военных тренировок.

Отдельные блоки документа посвящены двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке Украинской формулы мира, усилению санкций, возмещению убытков, привлечению агрессора к ответственности, использованию на нужды Украины конфискованных российских активов и помощи в экономическом восстановлении и реконструкции. Будет углубляться сотрудничество в сферах разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

В соглашении Бельгия четко подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Дополнение

Бельгия - 11-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. Всего к декларации уже присоединились 32 государства. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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