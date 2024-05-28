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В ОП повідомили деталі безпекової угоди з Португалією

Київ • УНН

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Україна та Португалія підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає надання Україні військової підтримки на суму щонайменше 126 мільйонів євро цього року, підтвердивши участь у коаліції F-16, Міжнародній коаліції з морської безпеки, а також у програмі закупівлі великокаліберних боєприпасів.

Двостороння безпекова угода України з Португалією передбачає, зокрема, надання щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року. Вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

"У Лісабоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем. Португалія надасть щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

"Окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам. Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО", - зазначається в повідомленні.

У блоці щодо політичного співробітництва йдеться про підтримку Української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти рф та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією.

Португалія також зобов’язується продовжувати участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, викладених у Рамковому документі цієї коаліції.

Україна та Бельгія уклали безпекову угоду: передбачає 30 F-16 до 2028 року та майже мільярд євро військової допомоги28.05.24, 11:03 • 22550 переглядiв

Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік.

До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.

Анна Мурашко

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