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Україна та Португалія підписали угоду про безпеку

Україна та Португалія підписали угоду про безпеку

Київ • УНН

 • 91168 перегляди

Україна та Португалія підписали угоду про безпеку. Як повідомив Президент України, документ фіксує спільну відданість захисту наших народів, нашої Європи від російського терору.

Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, передає кореспондент УНН.

"Ми підписали безпекову угоду, яка фіксує нашу спільну відданість захисту наших народів, нашої Європи від російського терору", - сказав Зеленський.

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За його словами, безпекова угода регулює всі основні аспекти взаємодії між Україною та Португалією.

"Зафіксовано обсяг підтримки для України на цей рік від Португалії. Також зафіксовані конкретні оборонні та політичні лінії взаємодії", - зазначив Зеленський.

Монтенегру своєю чергою зауважив, що підписаний договір ще раз підтверджує співпрацю між Україною та Португалією.

"Договір, який ми зараз підписали, – це договір, який ще раз підтверджує нашу співпрацю. Наша співпраця двостороння на політично рівні, у захисті, економіці, науці та культурі. Тривалість договору 10 років", - сказав Монтенегру.

Доповнення

Сьогодні, 28 травня Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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