Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности
Киев • УНН
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Как сообщил Президент Украины, документ фиксирует общую приверженность защите наших народов, нашей Европы от российского террора.
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает корреспондент УНН.
"Мы подписали безопасное соглашение, которое фиксирует нашу общую приверженность защите наших народов, нашей Европы от российского террора", - сказал Зеленский.
По его словам, соглашение о безопасности регулирует все основные аспекты взаимодействия между Украиной и Португалией.
"Зафиксирован объем поддержки для Украины в текущем году от Португалии. Также зафиксированы конкретные оборонные и политические линии взаимодействия", - отметил Зеленский.
Монтенегру в свою очередь отметил, что подписанный договор еще раз подтверждает сотрудничество между Украиной и Португалией.
"Договор, который мы сейчас подписали, - это договор, еще раз подтверждающий наше сотрудничество. Наше сотрудничество двустороннее на политически уровне, в защите, экономике, науке и культуре. Продолжительность договора 10 лет", - сказал Монтенегру.
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