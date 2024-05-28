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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности

Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 16:22  •  2785 просмотра

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Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Как сообщил Президент Украины, документ фиксирует общую приверженность защите наших народов, нашей Европы от российского террора.

Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, передает корреспондент УНН.

"Мы подписали безопасное соглашение, которое фиксирует нашу общую приверженность защите наших народов, нашей Европы от российского террора", - сказал Зеленский.

По его словам, соглашение о безопасности регулирует все основные аспекты взаимодействия между Украиной и Португалией.

"Зафиксирован объем поддержки для Украины в текущем году от Португалии. Также зафиксированы конкретные оборонные и политические линии взаимодействия", - отметил Зеленский.

Монтенегру в свою очередь отметил, что подписанный договор еще раз подтверждает сотрудничество между Украиной и Португалией.

"Договор, который мы сейчас подписали, - это договор, еще раз подтверждающий наше сотрудничество. Наше сотрудничество двустороннее на политически уровне, в защите, экономике, науке и культуре. Продолжительность договора 10 лет", - сказал Монтенегру.

Дополнение

Сегодня, 28 мая, Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
portugaliyaПортугалия
ukrainaУкраина
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