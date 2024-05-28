У ЄС націлені на підписання безпекових зобов'язань перед Україною до кінця червня
Київ • УНН
ЄС має намір підписати з Україною зобов'язання у сфері безпеки до кінця червня, щоб забезпечити довгострокову підтримку обороноздатності України та стримування від майбутньої агресії.
У Європейському Союзі націлені на підписання безпекових зобов'язань перед Україною до кінця червня. Про це йдеться у висновках сьогоднішнього засідання Ради ЄС з безпеки та оборони блоку, пише УНН.
Рада ЄС націлена на підписання безпекових зобов’язань ЄС перед Україною до кінця червня. Разом із двосторонніми домовленостями вони допоможуть Україні самооборонятися, протистояти спробам дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому. Безпекові зобов’язання ЄС створюватимуть основу для передбачуваної, довгострокової та стійкої підтримки безпеки та оборони України, і їх слід розглядати цілісно
Загалом щодо питання підтримки України у Раді ЄС вказали, що "Європейський Союз стає дедалі рішучішим у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
"Для того, щоб продовжувати надавати Україні та її народу всю необхідну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно, ЄС використовуватиме всі наявні в його розпорядженні інструменти, включаючи нещодавно створено Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру (EPF) та навчання та консультації через Місію військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine)", - вказано у повідомленні на сайті Ради ЄС.
Також, окрім акценту на майбутньому підписанні безпекових зобов’язань ЄС перед Україною, також наголошується на поточних зусиллях із задоволення нагальних потреб України, зокрема в боєприпасах, ракетах, системах ППО та артилерії та безпілотниках.
Доповнення
Рада ЄС сьогодні затвердила висновки з безпеки та оборони ЄС у контексті безпрецедентного поєднання загроз та викликів, таких як агресивна війна росії проти України та посилення напруженості на Близькому Сході, в Сахелі та інших регіонах світу.
Як зазначили у Раді ЄС, з моменту початку неспровокованої та невиправданої агресивної війни росії проти України у лютому 2022 року та на основі Стратегічного компасу, а також Версальської декларації у березні 2022 року роль ЄС як суб'єкта безпеки та оборони значно посилилася. Проте ЄС необхідно й надалі підвищувати свою оборонну готовність та зміцнювати свій суверенітет.
Тож, у своїх висновках Рада ЄС встановлює п'ять основних пріоритетів на майбутній період, які держави-члени покликані реалізувати у терміновому порядку:
- Непохитна підтримка ЄС України
- Витрачати більше і краще разом
- Збільшити здатність ЄС діяти
- Зміцнення стійкості ЄС і безпечний доступ до стратегічних сфер
- Партнерство