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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня

В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 12:42  •  9692 просмотра

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ЕС намерен подписать с Украиной обязательства в сфере безопасности до конца июня, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку обороноспособности Украины и сдерживание от будущей агрессии.

В Европейском Союзе нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня. Об этом говорится в выводах сегодняшнего заседания Совета ЕС по безопасности и обороне блока, пишет УНН.

Совет ЕС нацелен на подписание обязательств ЕС по безопасности перед Украиной до конца июня. Вместе с двусторонними договоренностями они помогут Украине самообороняться, противостоять попыткам дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем. Обязательства ЕС по безопасности будут создавать основу для предсказуемой, долгосрочной и устойчивой поддержки безопасности и обороны Украины, и их следует рассматривать целостно

- говорится в выводах.

В целом по вопросу поддержки Украины в Совете ЕС указали, что "Европейский Союз становится все более решительным в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Для того, чтобы продолжать предоставлять Украине и ее народу всю необходимую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько нужно, ЕС будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая недавно созданный Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF) и обучение и консультации через Миссию военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine)", - указано в сообщении на сайте Совета ЕС.

Также, кроме акцента на будущем подписании обязательств ЕС по безопасности перед Украиной, также отмечается текущие усилия по удовлетворению насущных потребностей Украины, в частности в боеприпасах, ракетах, системах ПВО и артиллерии и беспилотниках.

Дополнение

Совет ЕС сегодня утвердил выводы по безопасности и обороне ЕС в контексте беспрецедентного сочетания угроз и вызовов, таких как агрессивная война россии против Украины и усиление напряженности на Ближнем Востоке, в Сахеле и других регионах мира.

Как отметили в Совете ЕС, с момента начала неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года и на основе Стратегического компаса, а также Версальской декларации в марте 2022 года роль ЕС как субъекта безопасности и обороны значительно усилилась. Однако ЕС необходимо и в дальнейшем повышать свою оборонную готовность и укреплять свой суверенитет.

Так, в своих выводах Совет ЕС устанавливает пять основных приоритетов на будущий период, которые государства-члены призваны реализовать в срочном порядке:

  • Непоколебимая поддержка ЕС Украины
  • Тратить больше и лучше вместе
  • Увеличить способность ЕС действовать
  • Укрепление устойчивости ЕС и безопасный доступ к стратегическим сферам
  • Партнерство
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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