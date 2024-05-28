В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня

В Европейском Союзе нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня. Об этом говорится в выводах сегодняшнего заседания Совета ЕС по безопасности и обороне блока, пишет УНН.

Совет ЕС нацелен на подписание обязательств ЕС по безопасности перед Украиной до конца июня. Вместе с двусторонними договоренностями они помогут Украине самообороняться, противостоять попыткам дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем. Обязательства ЕС по безопасности будут создавать основу для предсказуемой, долгосрочной и устойчивой поддержки безопасности и обороны Украины, и их следует рассматривать целостно - говорится в выводах.

В целом по вопросу поддержки Украины в Совете ЕС указали, что "Европейский Союз становится все более решительным в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Для того, чтобы продолжать предоставлять Украине и ее народу всю необходимую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько нужно, ЕС будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая недавно созданный Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF) и обучение и консультации через Миссию военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine)", - указано в сообщении на сайте Совета ЕС.

Также, кроме акцента на будущем подписании обязательств ЕС по безопасности перед Украиной, также отмечается текущие усилия по удовлетворению насущных потребностей Украины, в частности в боеприпасах, ракетах, системах ПВО и артиллерии и беспилотниках.

Дополнение

Совет ЕС сегодня утвердил выводы по безопасности и обороне ЕС в контексте беспрецедентного сочетания угроз и вызовов, таких как агрессивная война россии против Украины и усиление напряженности на Ближнем Востоке, в Сахеле и других регионах мира.

Как отметили в Совете ЕС, с момента начала неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года и на основе Стратегического компаса, а также Версальской декларации в марте 2022 года роль ЕС как субъекта безопасности и обороны значительно усилилась. Однако ЕС необходимо и в дальнейшем повышать свою оборонную готовность и укреплять свой суверенитет.

Так, в своих выводах Совет ЕС устанавливает пять основных приоритетов на будущий период, которые государства-члены призваны реализовать в срочном порядке: