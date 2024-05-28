В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией

Двустороннее соглашение по безопасности Украины с Португалией предусматривает, в частности, предоставление не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году. Оно подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов крупного калибра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

"В Лиссабоне Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение закрепляет обязательства Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море. Португалия предоставит не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что она подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов крупного калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

"Отдельные блоки соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействию химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам. Украина и Португалия будут координировать и укреплять совместные усилия для поддержки нашей страны на ее пути к будущему вступлению в НАТО", - отмечается в сообщении.

В блоке по политическому сотрудничеству речь идет о поддержке Украинской формулы мира, привлечении агрессора к ответственности, усилении санкций против рф и совместной работе над созданием механизма предоставления компенсации за ущерб, потери или вред, вызванные российской агрессией.

Португалия также обязуется продолжать участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей и способствовать достижению целей, изложенных в Рамочном документе этой коалиции.

Украина и Бельгия заключили соглашение по безопасности: предусматривает 30 F-16 до 2028 года и почти миллиард евро военной помощи

Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года.

До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.