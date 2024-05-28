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В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией
Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине военной поддержки на сумму не менее 126 миллионов евро в этом году, подтвердив участие в коалиции F-16, Международной коалиции по морской безопасности, а также в программе закупки крупнокалиберных боеприпасов.
Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету
Супруги, которые чудом выжили после авиаудара российской авиации по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, обратились в полицию: женщина получила легкие ранения, а муж не пострадал.
Завтра в Украине не планируют отключать свет
По данным "Укрэнерго", 29 мая в Украине не ожидается отключений электроэнергии.
Некоторые страны ЕС отменили ограничения для Украины на использование оружия для ударов по территории рф - Боррель
Министры обороны ЕС обсудят снятие ограничений на возможность Украины поражать цели в РФ переданным ей вооружением, поскольку некоторые страны-члены уже начали решать этот вопрос.
Суд назначил экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову залог в 10 млн грн
Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову избрали меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен.
Взрывы прогремели на Полтавщине: в ОВА уверяют - попаданий и пострадавших нет
Во время воздушной тревоги в Полтавской области были слышны взрывы, но, по данным областной военной администрации, никаких попаданий или жертв не зафиксировано.
От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Мадрид договорились об усилении противовоздушной обороны Украины.
Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД
Украина решительно осуждает попытку Северной Кореи запустить разведывательный спутник, что нарушает международное право и резолюции ООН, и призывает усилить давление на Пхеньян для обеспечения стабильности и безопасности.
Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники
По сообщениям, военная колонна загорелась на объездной дороге в белгородской области России, вероятно, из-за атаки украинского беспилотника.
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Как сообщил Президент Украины, документ фиксирует общую приверженность защите наших народов, нашей Европы от российского террора.