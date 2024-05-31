Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

Сегодня, 31 мая, Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, в которых будет зафиксирована поддержка Киева на длительный период. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня будет находиться в Стокгольме на третьем саммите Украина – Северная Европа, сообщает УНН.

Президент в соцсетях написал, что сегодняшний день укрепит Украину благодаря поддержке принципиальных и последовательных союзников и "благодаря новым соглашениям по безопасности".

Сегодня я в Стокгольме на третьем саммите Украина - Северная Европа. Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины - должны обеспечить больше систем, совместные оборонные производства - и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения россии к миру - рассказал Президент.

Зеленский рассказал, что сегодня встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном. Глава украинского государства пообщается с мировыми лидерами как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах.

Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период - рассказал Зеленский.

Также Президент, по его словам, встретится с Королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

Украина уже заключила соглашения по безопасности с 12 странами - Зеленский