Украина уже заключила соглашения по безопасности с 12 странами - Зеленский

Украина заключила уже 12 соглашений по безопасности ,которые зафиксировали более 23 миллиардов долларов военной и финансовой поддержки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Глава государства подвел итоги европейского турне, за время которого подписал соглашения по безопасности с Испанией, Португалией и Бельгией. По его словам, эти документы фиксируют долговременную поддержку Украины.

Всего заключено уже 12 сделок по безопасности, в которых зафиксировано более 23 миллиардов долларов военной и финансовой поддержки. Спасибо партнерам и всем, кто верит в Украину. Спасибо всем, кто поддерживает нашу борьбу за независимость! - заявил Владимир Зеленский.

Напомним

27 мая Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи уже в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет.

28 мая Украина подписала двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Бельгией. Согласно ей Бельгия обязалась предоставить Украине по меньшей мере 977 млн евро военной помощи и 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Кроме того, в этот же день двустороннее соглашение о безопасности Украина подписала с Португалией. Она предусматривает, в частности, предоставление не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году. Она подтверждает участие в коалиции F16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов крупного калибра.