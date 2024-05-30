Україна вже уклала безпекові угоди з 12 країнами - Зеленський
Київ • УНН
Україна підписала вже 12 безпекових угод, що передбачають військову та фінансову підтримку на суму понад 23 мільярди доларів від партнерів, зокрема Іспанії, Португалії та Бельгії.
Україна уклала вже 12 безпекових угод, які зафіксували понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Глава держави підбив підсумки європейського турне, за час якого підписав безпекові угоди з Іспанією, Португалією та Бельгією. За його словами, ці документи фіксують довготривалу підтримку України.
Загалом укладено вже 12 безпекових угод, у яких зафіксовано понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки. Дякуємо партнерам і всім, хто вірить в Україну. Дякуємо всім, хто підтримує нашу боротьбу за незалежність!
Нагадаємо
27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає надання Україні 1 млрд євро військової допомоги вже у цьому році та 5 млрд євро протягом наступних трьох років.
28 травня Україна підписала двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки із Бельгією. Згідно з нею Бельгія зобов'язалася надати Україні щонайменше 977 млн євро військової допомоги та 30 винищувачів F-16 до 2028 року.
Крім того, цього ж дня двосторонню угоду про безпеку Україна підписала із Португалією. Вона передбачає, зокрема, надання щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року. Вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру.