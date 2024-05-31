Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщает УНН.

Так, сегодня Президент Украины и премьер Швеции подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Зеленский анонсировал, что сегодня будет подписано три соглашения о безопасности.

Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

Дополнение

28 мая Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года.

До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией