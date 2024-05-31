Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  100831 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  127753 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  124214 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  111536 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  158458 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  88680 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  92494 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116210 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121134 просмотра

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Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, укрепляющее их партнерство в сфере безопасности.

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В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников

212 тел погибших украинских защитников были возвращены в Украину из разных прифронтовых районов и временно оккупированных территорий.

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Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб

За минувшие сутки силы обороны Украины нанесли удары по 21 месту сосредоточения живой силы противника, одной системе ПВО и двум артиллерийским системам противника.

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Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб

С 1 июня тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно проверяться на холеру

С 1 июня в тяжелых или сложных случаях острых кишечных инфекций в Украине будут дополнительно проводиться лабораторные исследования на холеру, чтобы предотвратить распространение заболевания в благоприятный для возбудителя сезон.

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С 1 июня тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно проверяться на холеру

В Святошинском районе столицы сквер назвали в честь Героев ОУН

В Святошинском районе Киева зеленая зона на пересечении улиц Академика Палладина и Берестейского получила название Героев ОУН.

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У Зеленского после сообщений о смягчении США политики по ударам по целям в рф поздравили шаг Вашингтона

В офисе Президента Владимира Зеленского, после сообщений об ослаблении администрацией Джо Байдена давней политики, запрещающей Украине использовать американское оружие против целей в России, приветствовали такой шаг США.

Война •   •  6912 просмотра
У Зеленского после сообщений о смягчении США политики по ударам по целям в рф поздравили шаг Вашингтона

В Пентагоне прокомментировали информацию о тайном разрешении США ударять по позициям рф: "Помощь должна использоваться на территории Украины"

В Пентагоне заявили, что оказанная США помощь Украине должна использоваться только на украинской территории. В США не поощряют нападение или возможность нападения на территорию россии.

Война •   •  7440 просмотра
В Пентагоне прокомментировали информацию о тайном разрешении США ударять по позициям рф: "Помощь должна использоваться на территории Украины"

В Украине циркулирует около 30-35 субвариантов "Омикрон" - Минздрав

По словам заместителя министра и главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, сейчас в Украине циркулирует около 30-35 подтипов штамма коронавируса "Омикрон".

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В Украине циркулирует около 30-35 субвариантов "Омикрон" - Минздрав

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Дочь Брэда Питта Шило официально попросила исключить "Питт" из своей фамилии на 18-й день рождения, что указывает на сложные отношения с отцом после развода родителей.

УНН Lite •   •  15194 просмотра
Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Литва готова прислать военных инструкторов в Украину

Литва готова направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих на украинской территории в партнерстве с другими странами, готовыми сделать это, в рамках усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность от российского вторжения.

Война •   •  9508 просмотра
Литва готова прислать военных инструкторов в Украину