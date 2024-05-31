Украина пока не знает, может ли наносить удары по рф самолетами F-16 - Зеленский

По состоянию на сегодня нет деталей, как Украина может использовать самолеты F-16 и сможет наносить ими удары по рф. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс – конференции по итогам саммита Украина-Северная Европа, передает УНН.

По состоянию на сегодня я не знаю деталей потому, каким образом мы сможем использовать наши самолеты F-16. хорошая новость в том, что у нас будут они и некоторые из них у нас будут в этом году. Достаточно ли их? Нет. Будет ли слишком много? Нет. Мне кажется, что не так много, чтобы иметь паритет в небе с русскими. Я не знаю, будут ли ограничения на использование этих самолетов над небом России. Я думаю, что использование любого западного вооружения на территории hоссии, это вопрос времени. Иначе это разговор не о справедливом мире - сказал Зеленский.

Напомним

Lатские истребители F-16 скоро будут на пути в Украину.