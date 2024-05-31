Данські F-16 скоро будуть на шляху до України - прем’єрка Фредеріксен
Київ • УНН
Данія незабаром направить свої винищувачі F-16 в Україну, про що заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час третього саміту Україна-Північна Європа.
Данські винищувачі F-16 скоро будуть на шляху до України. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференція учасників третього саміту Україна – Північна Європа, передає кореспондент УНН.
"Скоро данські F-16 будуть на шляху до України. Ми всі зробили свій вклад в спільні закупівлі боєприпасів й ми всі погоджуємося з тим, що є потреба в нарощуванні нашої власної оборонної промисловості", - сказала Фредеріксен.
Доповнення
13 травня Фредеріксен повідомляла, що Україна може отримали F-16 з Данії протягом місяця.