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Данські F-16 скоро будуть на шляху до України - прем’єрка Фредеріксен

Данські F-16 скоро будуть на шляху до України - прем’єрка Фредеріксен

Київ • УНН

 • 21963 перегляди

Данія незабаром направить свої винищувачі F-16 в Україну, про що заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час третього саміту Україна-Північна Європа.

Данські винищувачі F-16 скоро будуть на шляху до України. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференція учасників третього саміту Україна – Північна Європа, передає кореспондент УНН.

"Скоро данські F-16 будуть на шляху до України. Ми всі зробили свій вклад в спільні закупівлі боєприпасів й ми всі погоджуємося з тим, що є потреба в нарощуванні нашої власної оборонної промисловості", - сказала Фредеріксен.

Доповнення

13 травня Фредеріксен повідомляла, що Україна може отримали F-16 з Данії протягом місяця.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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