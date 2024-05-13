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Україна отримає винищувачі F-16 з Данії протягом місяця - прем'єрка Данії

Україна отримає винищувачі F-16 з Данії протягом місяця - прем'єрка Данії

Київ • УНН

 • 23118 перегляди

Україна може отримати винищувачі F-16 з Данії протягом місяця, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Україна може отримали F-16 з Данії протягом місяця. Про це повідомила прем'єрка Днанії Метте Фредеріксен, яку цитує журналіст Джордж Лау у Twitter, передає УНН.

"F-16 з Данії будуть в Україні протягом місяця", - цитує журналіст слова Фредеріксен.

Раніше

У квітні посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовилися лідери країн.

Українські пілоти готуються до керування винищувачами F-16 у Данії02.05.24, 02:40 • 24378 переглядiв

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що влітку цього року в Україну почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Утім Київ до цього часу має підготувати інфраструктуру для винищувачів і забезпечити можливості для їхнього технічного обслуговування.

Представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявляв, що є українські пілоти, які завершують своє навчання на винищувачах F-16.

За даними Reuters, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників, таких як Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, у червні-липні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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mette-frederiksenМетте Фредеріксен
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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