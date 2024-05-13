Україна отримає винищувачі F-16 з Данії протягом місяця - прем'єрка Данії
Київ • УНН
Україна може отримати винищувачі F-16 з Данії протягом місяця, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Україна може отримали F-16 з Данії протягом місяця. Про це повідомила прем'єрка Днанії Метте Фредеріксен, яку цитує журналіст Джордж Лау у Twitter, передає УНН.
"F-16 з Данії будуть в Україні протягом місяця", - цитує журналіст слова Фредеріксен.
Раніше
У квітні посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовилися лідери країн.
Українські пілоти готуються до керування винищувачами F-16 у Данії02.05.24, 02:40 • 24378 переглядiв
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що влітку цього року в Україну почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Утім Київ до цього часу має підготувати інфраструктуру для винищувачів і забезпечити можливості для їхнього технічного обслуговування.
Представник Повітряних сил Ілля Євлаш заявляв, що є українські пілоти, які завершують своє навчання на винищувачах F-16.
За даними Reuters, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників, таких як Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, у червні-липні.