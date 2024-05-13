Украина получит истребители F-16 из Дании в течение месяца - премьер Дании

Украина может получить F-16 из Дании в течение месяца. Об этом сообщила премьер Днании Метте Фредериксен, которую цитирует журналист Джордж Лау в Twitter, передает УНН.

"F-16 из Дании будут в Украине в течение месяца", - цитирует журналист слова Фредериксен.

Ранее

В апреле посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что Украина получит от Дании все истребители F-16, о которых ранее договорились лидеры стран.

Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что летом этого года в Украину начнут поступать первые истребители F-16. Сначала Украина получит самолеты от Дании. Впрочем, Киев к этому времени должен подготовить инфраструктуру для истребителей и обеспечить возможности для их технического обслуживания.

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявлял, что есть украинские пилоты, которые завершают свое обучение на истребителях F-16.

По данным Reuters, Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 от западных союзников, таких как Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, в июне-июле.