Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

НАТО показало видео с тренировок украинских пилотов-истребителей на F-16, которое происходит на авиабазе ВВС в Дании. Кадры тренировки опубликованы на официальной странице НАТО в ютубе, передает УНН.

Детали

Обучение и тренировки, кроме самих пилотов, проходит и технический персонал, который будет обслуживать самолеты на аэродромах и осуществлять их подготовку к вылетам.

Пилот из Украины с позывным Moonfish, который сейчас оттачивает свои навыки на F-16, поделился своими впечатлениями об этих самолетах и оценил их летные возможности. По его словам, самолет имеет прекрасную управляемость и мощный двигатель, что дает возможность осуществлять быстрые маневры.

Напомним,

Военно-воздушные силы Нидерландов передали еще три истребителя F-16 для Европейского центра подготовки пилотов в Румынии, где в частности проходят обучение украинские пилоты. Один из самолетов лично пилотировал командующий ВВС Нидерландов генерал-лейтенант Андре Штейр, вместе с ним в кабине прилетела министр обороны Кайса Оллонгрен.

Умеров обсудил предоставление Украине истребителей F16 с министром обороны Бельгии