Умеров обсудил предоставление Украине истребителей F16 с министром обороны Бельгии
Киев • УНН
Киев. 10 октября. УН. Министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега — бельгийский министр обороны Людивин Дедондер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предоставление Украине самолетов F16 и тренировки украинских пилотов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
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Министр Умеров назвал звонок "продуктивным". Также чиновники синхронизировали свои позиции перед предстоящей встречей в формате Рамштайн и Советом Украина-НАТО.
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