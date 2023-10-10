Умєров обговорив надання Україні винищувачів F16 з міністеркою оборони Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров та його колега — бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер провели телефонну розмову, під час якої обговорили надання Україні літаків F16 та тренування українських пілотів. Про це повідомили у міністерстві оборони України, передає УНН.
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Міністр Умєров назвав дзвінок "продуктивним". Також посадовці синхронізували свої позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та радою Україна-НАТО.
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