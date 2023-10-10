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Українські пілоти будуть включені до першої "хвилі" навчання на F-16 в Румунії – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Українські пілоти увійдуть до першої «хвилі» навчання на винищувачах F-16 в Румунії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з президентом, як прискорити таку підготовку й домовилися, що українські пілоти будуть включені до першої «хвилі» навчання», - розповів Зеленський.

Доповнення

Нідерланди планують, що передадуть перші винищувачі вже у 2024 році.

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