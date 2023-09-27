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Уже у наступному році Україна отримає першу партію F-16 від Нідерландів

Уже у наступному році Україна отримає першу партію F-16 від Нідерландів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Нідерланди планують, що передадуть перші винищувачі вже у 2024 році. Про це повідомила голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю MSNBC, пише УНН.

Деталі 

За словами голови оборонного відомства Нідерландів, країна переходить на F-35, тому має можливість поставити F-16. Вона зауважила, що аналогічна ситуація у Норвегії та Данії.

Строки передачі F-16, як вже зауважували деякі чиновники, спираються на те, скільки часу потрібно буде на навчання українських льотчиків. Оллонгрен вважає, що навчання триватиме від шести до восьми місяців. Вона наголошує, що це значно корошті терміни, порівняно з тими, які Нідерланди витрачають на навчання своїх льотчиків. 

Міністерка додала, що у Румунії створюється навчальний центр, який намагаються запустити у найкоротші терміни. 

Найголовніше, як зауважила, Оллонгрен, це сигнал, який Нідерланди посилають не тільки Києву, а й москві та кремлю.

Доповнення

Чехія, Данія та Нідерланди підписали у Рамштайні угоду про постачання зброї в Україну. Ця угода, дозволить постачати в Україну чеську зброю й надалі за фінансової підтримки Данії та Нідерландів.

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