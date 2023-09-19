Чехія вироблятиме для України зброю, а Данія та Нідерланди це профінансують. Міністри оборони трьох країн у Рамштайні підписали “Лист про наміри”

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“Зокрема, це буде постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості”, — розповів заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець.

Деталі

Лист про наміри (LoI) міністри оборони Данії, Нідерландів та Чехії підписали сьогодні на зустрічі, що відбулось на німецькій авіабазі Рамштайн. Порядок денний цього зібрання, яку знову очолив міністр оборони США Ллойд Остін, в основному включав актуальну інформацію з поля бою та майбутній розвиток сил і можливостей України.

Чехію представляв заступник міністра оборони Даніель Блажковець, який і підписав документ про військові допомогу Україні.

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Відповідно до підписаного Листа Київ отримає як сучасну чеську зброю, так і модернізовану техніку, яка вже є на озброєнні місцевих збройних сил.

Техніку та боєприпаси перепадуть Україні у кілька хвиль: в найближчі місяці та у 2024 році. Перший підпроект — передача 15 модернізованих основних бойових танків Т-72ЕА, які найближчим часом відправляться в Україну.

“Ця угода означатиме величезну користь для подальшого розвитку чеської оборонної промисловості та для безпеки Чеської Республіки як такої. Завдяки цьому чеські зброярі стануть більш конкурентоспроможними на світовому ринку. Водночас це будуть проєкти з великою економічною вигодою для Чеської Республіки, включно з можливістю працевлаштування для наших громадян”, — наголосив заступник міністра оборони.

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Додатково

Для Чехії це не перший проєкт, в рамках якого вона постачає зброю, оплачену іншою державою. У Міноборони Чехії нагадали про тристоронній проєкт з США та Нідерландами. Тоді в Україну поїхало 45 (із загалом 90) модернізованих танків Т-72. Крім того, відбулися або тривають проекти з постачання зенітних комплексів МР-2 (“Віктор”) або засобів пасивного спостереження.