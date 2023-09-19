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Чехия будет производить для Украины оружие, а Дания и Нидерланды это профинансируют. Министры обороны трех стран в Рамштайн подписали "Письмо о намерениях"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Чехия, Дания и Нидерланды подписали в Рамштайн соглашение о поставках оружия в Украину. Это соглашение, позволит поставлять в Украину чешское оружие и в дальнейшем при финансовой поддержке Дании и Нидерландов. Об этом сообщило Министерство обороны Чехии, передает УНН.

Цитата

“В частности, это будет поставка дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты, средств противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы или боеприпасов от компаний нашей оборонной промышленности”, — рассказал заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец.

Детали

Письмо о намерениях (LoI) министры обороны Дании, Нидерландов и Чехии подписали сегодня на встрече, которая состоялась на немецкой авиабазе Рамштайн. Повестка дня этого собрания, которое снова возглавил министр обороны США Ллойд Остин, в основном включала актуальную информацию с поля боя и будущее развитие сил и возможностей Украины.
Чехию представлял заместитель министра обороны Даниэль Блажковец, который и подписал документ о военной помощи Украине.

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Согласно подписанному Письму Киев получит, как современное чешское оружие, так и модернизированную технику, которая уже есть на вооружении местных вооруженных сил.

Технику и боеприпасы перепадут Украине в несколько волн: в ближайшие месяцы и в 2024 году. Первый подпроект — передача 15 модернизированных основных боевых танков Т-72ЕА, которые в ближайшее время отправятся в Украину.

“Это соглашение будет означать огромную пользу для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности и для безопасности Чешской Республики как таковой. Благодаря этому чешские оружейники станут более конкурентоспособными на мировом рынке. В то же время это будут проекты с большой экономической выгодой для Чешской Республики, включая возможность трудоустройства для наших граждан”, — отметил заместитель министра обороны.

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Дополнительно

Для Чехии это не первый проект, в рамках которого она поставляет оружие, оплаченное другим государством. В Минобороны Чехии напомнили о трехстороннем проекте с США и Нидерландами. Тогда в Украину поехало 45 (из всего 90) модернизированных танков Т-72. Кроме того, состоялись или продолжаются проекты по поставке зенитных комплексов МР-2 (“Виктор”) или средств пассивного наблюдения.

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