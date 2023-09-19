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"Рамштайн-15": Остін закликав партнерів надати Україні усе необхідне для відбиття атак рф взимку

"Рамштайн-15": Остін закликав партнерів надати Україні усе необхідне для відбиття атак рф взимку

Київ • УНН

 • 182089 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністр США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками Контактної групи з оборони України (зустріч у форматі "Рамштайн") поінформував, що попросив міжнародних партнерів надати Україні надати усе необхідне для протидії військам рф взимку. Зокрема, він акцентував на системах ППО та боєприпасів 155-мм калібру, передає УНН.

Цитата

"Щойно ми провели чергову дуже успішну зустріч Контактної групи з питань оборони України. Це була наша 15-та зустріч, і кожного разу мене вражає відданість близько 50 країн, які сьогодні тут представлені, допомагати Україні боротися, щоб захистити себе... Ми зосереджені на нашій короткостроковій підтримці хоробрих бійців України, навіть коли ми працюємо разом з лідерами України над плануванням її довгострокової оборони та стримування", - наголосив Остін.

Деталі

Він нагадав, що допомога Заходу включала артилерію, бронетехніку, протиповітряну оборону, боєприпаси та інше ключове військове обладнання, щоб Україна могла успішно здійснити контрнаступ проти російських загарбників. Він підкреслив важливість систем ППО, які надали союзники: Patriot, HAWK, Iris-T, NASAMS і Gepard.

"Ці засоби протиповітряної оборони захищають сили України, її цивільне населення, а також цивільну та критичну інфраструктуру. Під час сьогоднішньої зустрічі я попросив союзників і партнерів копати глибше і надати будь-які системи протиповітряної оборони, які вони можуть, оскільки Україна готується до чергової зими у війні", - заявив керівник Пентагону.

Крім цього, він закликав своїх колег-міністрів "ще раз перевірити" свої запаси 155-мм боєприпасів, ключових систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення. Остін підкреслив, що важливо переконатися, що учасники Контактної групи докладають "всіх зусиль, щоб підготувати Україну до майбутньої зими".

"Тим часом довгострокова підтримка України продовжуватиме розвиватися через спеціалізовані коаліції, подібні до тих, які ми розпочали для бронетехніки, підготовки на F-16 та інформаційних технологій. Ці важливі коаліції допоможуть Україні продовжувати розбудову надійної бойової сили на майбутнє", - зауважив міністр.

Він також анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 21 вересня.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття Контактної групи з оборони України заявив, що американські танки M1 Abrams, які Вашингтон зобов'язався передати Києву, невдовзі прибудуть в Україну.

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