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"Рамштайн-15": Остин призвал партнеров предоставить Украине все необходимое для отражения атак рф зимой

"Рамштайн-15": Остин призвал партнеров предоставить Украине все необходимое для отражения атак рф зимой

Киев • УНН

 • 182085 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министр США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам Контактной группы по обороне Украины (встреча в формате "Рамштайн") проинформировал, что попросил международных партнеров предоставить Украине предоставить все необходимое для противодействия войскам рф зимой. В частности, он акцентировал на системах ПВО и боеприпасов 155-мм калибра, передает УНН.

Цитата

"Только что мы провели очередную очень успешную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это была наша 15-я встреча, и каждый раз меня поражает преданность около 50 стран, которые сегодня здесь представлены, помогать Украине бороться, чтобы защитить себя... Мы сосредоточены на нашей краткосрочной поддержке храбрых бойцов Украины, даже когда мы работаем вместе с лидерами Украины над планированием ее долгосрочной обороны и сдерживания", - отметил Остин.

Детали

Он напомнил, что помощь Запада включала артиллерию, бронетехнику, противовоздушную оборону, боеприпасы и другое ключевое военное оборудование, чтобы Украина могла успешно осуществить контрнаступление против российских захватчиков. Он подчеркнул важность систем ПВО, которые предоставили союзники: Patriot, HAWK, Iris-T, NASAMS и Gepard.

"Эти средства противовоздушной обороны защищают силы Украины, ее гражданское население, а также гражданскую и критическую инфраструктуру. Во время сегодняшней встречи я попросил союзников и партнеров копать глубже и предоставить любые системы противовоздушной обороны, которые они могут, поскольку Украина готовится к очередной зиме в войне", - заявил руководитель Пентагона.

Кроме этого, он призвал своих коллег-министров "еще раз проверить" свои запасы 155-мм боеприпасов, ключевых систем противовоздушной обороны и средств перехвата. Остин подчеркнул, что важно убедиться, что участники Контактной группы прилагают "все усилия, чтобы подготовить Украину к предстоящей зиме".

"Тем временем долгосрочная поддержка Украины будет продолжать развиваться через специализированные коалиции, подобные тем, которые мы начали для бронетехники, подготовки на F-16 и информационных технологий. Эти важные коалиции помогут Украине продолжать развитие надежной боевой силы на будущее", - отметил министр.

Он также анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия Контактной группы по обороне Украины заявил, что американские танки M1 Abrams, которые Вашингтон обязался передать Киеву, вскоре прибудут в Украину.

Украинские Национальные Новости

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