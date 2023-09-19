Танки M1 Abrams невдовзі надійдуть в Україну - Остін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Американські танки M1 Abrams, які Вашингтон зобов'язався передати Києву, невдовзі прибудуть в Україну. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття Контактної групи з оборони України (зустріч у форматі "Рамштайн"), передає кореспондент УНН.
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"Я радий повідомити, що танки M1 Abrams, щодо яких Сполучені Штати раніше зобов’язалися, невдовзі надійдуть в Україну", - сказав він.
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Остін нагадав, що з останнього засідання Контактної групи Сполучені Штати надали додаткові пакети допомоги у сфері безпеки на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Вони включають "терміново необхідні" системи протиповітряної оборони, боєприпаси та обладнання для розмінування.
"Ми забезпечуємо підзвітність наших внесків за допомогою надійного моніторингу використання. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими українськими партнерами, щоб забезпечити ефективне та безпечне використання всієї допомоги", - зауважив міністр.
Нагадаємо
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 16 вересня заявив, що більш як десять танків Abrams від США найближчим часом прибудуть в Україну.