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Україна отримає від США понад десять Abrams - Данілов

Україна отримає від США понад десять Abrams - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Більш як десять танків Abrams від США найближчим часом прибудуть в Україну. Про це в ексклюзивному коментарі Українському Радіо повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, пише УНН.

Цитата 

"Щодо постачання Abrams, — найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери — США — в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну", — розповів Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, танків буде більше, ніж про це повідомлялося раніше, й українські військові вже навчаються ними керувати: "Їх буде більше десяти. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів отримує навички володіння цією сучасною зброєю".

Доповнення

Адміністрація президента США Джо Байдена близька до схвалення доставки в Україну ракет великої дальності, наповнених касетними бомбами. Це дасть можливість Києву обстрілювати росіян на окупованих територіях.

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