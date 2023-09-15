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Украина получит от США более десяти Abrams - Данилов

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Более десяти танков Abrams от США в ближайшее время прибудут в Украину. Об этом в эксклюзивном комментарии Украинскому Радио сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет УНН.

Цитата 

"Что касается поставок Abrams, — самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры — США — в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", — рассказал Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, танков будет больше, чем об этом сообщалось ранее, и украинские военные уже обучаются ими управлять: "Их будет более десяти. И на сегодня соответствующее количество учебных экипажей получает навыки владения этим современным оружием".

Дополнение

Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению доставки в Украину ракет большой дальности, наполненных кассетными бомбами. Это даст возможность Киеву обстреливать россиян на оккупированных территориях.

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