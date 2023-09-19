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Танки M1 Abrams вскоре поступят в Украину - Остин

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Американские танки M1 Abrams, которые Вашингтон обязался передать Киеву, вскоре прибудут в Украину. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия Контактной группы по обороне Украины (встреча в формате "Рамштайн"), передает корреспондент УНН. 

Цитата

"Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, по которым Соединенные Штаты ранее обязались, вскоре поступят в Украину", - сказал он.

Детали

Остин напомнил, что с последнего заседания Контактной группы Соединенные Штаты предоставили дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Они включают "срочно необходимые" системы противовоздушной обороны, боеприпасы и оборудование для разминирования.

"Мы обеспечиваем подотчетность наших взносов посредством надежного мониторинга использования. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить эффективное и безопасное использование всей помощи", - отметил министр.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 16 сентября заявил, что более десяти танков Abrams от США в ближайшее время прибудут в Украину.

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