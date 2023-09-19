Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію. У рамках "Рамштайну" відбулась стартова зустріч

Деталі

Загалом 20 держав взяли участь у стартовому заході. Бельгія, Данія, Литва та Латвія вже приєдналися до ініціативи, підписавши Декларацію про наміри разом з Україною, Естонією та Люксембургом.

«Завданням ІТ-коаліції є забезпечення захищеної та стійкої ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою. Ми вдячні Естонії та Люксембургу за їхнє лідерство у просуванні цієї ініціативи. Я також хотів би подякувати Бельгії, Данії, Литві та Латвії за те, що вони приєдналися до наших зусиль, а також Міністру оборони Люксембургу за оголошення першого внеску в ІТ-коаліцію», – сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

Додамо

Про намір започаткувати цю ініціативу вперше було оголошено під час засідання UDCG 15 червня. ІТ-коаліція — це спеціальна група країн-донорів на чолі з Естонією та Люксембургом у рамках UDCG, яка зосереджена на наданні підтримки Силам оборони України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Ключовим результатом ІТ-коаліції є створення єдиної цифрової екосистеми бойового управління та управління оборонними ресурсами для Сил оборони, яка забезпечуватиме кращу координацію та більш ефективне застосування Сил оборони та використання спроможностей, наданих країнами-партнерами.