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Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію. У рамках "Рамштайну" відбулась стартова зустріч

Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію. У рамках "Рамштайну" відбулась стартова зустріч

Київ • УНН

 • 171261 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Під час засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) міністри оборони України, Естонії та Люксембургу провели стартову зустріч ІТ-коаліції у рамках “формату Рамштайн”, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Загалом 20 держав взяли участь у стартовому заході. Бельгія, Данія, Литва та Латвія вже приєдналися до ініціативи, підписавши Декларацію про наміри разом з Україною, Естонією та Люксембургом.

«Завданням ІТ-коаліції є забезпечення захищеної та стійкої ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою. Ми вдячні Естонії та Люксембургу за їхнє лідерство у просуванні цієї ініціативи. Я також хотів би подякувати Бельгії, Данії, Литві та Латвії за те, що вони приєдналися до наших зусиль, а також Міністру оборони Люксембургу за оголошення першого внеску в ІТ-коаліцію», – сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

Додамо

Про намір започаткувати цю ініціативу вперше було оголошено під час засідання UDCG 15 червня. ІТ-коаліція — це спеціальна група країн-донорів на чолі з Естонією та Люксембургом у рамках UDCG, яка зосереджена на наданні підтримки Силам оборони України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Ключовим результатом ІТ-коаліції є створення єдиної цифрової екосистеми бойового управління та управління оборонними ресурсами для Сил оборони, яка забезпечуватиме кращу координацію та більш ефективне застосування Сил оборони та використання спроможностей, наданих країнами-партнерами.

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