У рамках Рамштайну планують створити "ІТ-коаліцію" на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У рамках Рамштайну буде створено нову групу з підтримки України. Цього разу в ІТ-сфері. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
Деталі
За словами Резінкова, його ідею створення "ІТ-коаліції" в рамках Ramstein підтримали його колеги - із Люксембургу Франсуа Бауш та Естонії Ханно Певкур.
Цитата
"... вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи. Отже, на горизонті нова коаліція для забезпечення перемоги України. Це обов’язково перетвориться на щось захоплююче, тому слідкуйте за оновленнями!" - написав Резніков у Twitter.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що присутній на засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО. Попереднє засідання у такому форматі відбулось 7 років тому.