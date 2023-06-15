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В рамках Рамштайна планируют создать "ІТ-коалицию" в поддержку Украины

Киев • УНН

 • 1319213 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В рамках Рамштайна будет создана новая группа по поддержке Украины. На этот раз в ІТ-сфере. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

В рамках Рамштайна планируют создать "ІТ-коалицию" в поддержку Украины

Детали

По словам Резинкова, его идею создания "ІТ-коалиции" в рамках Ramstein поддержали его коллеги - из Люксембурга Франсуа Бауш и Эстонии Ханно Певкур.

Цитата

"... они готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы. Итак, на горизонте новая коалиция для обеспечения победы Украины. Это обязательно превратится в нечто захватывающее, поэтому следите за обновлениями!" - написал Резников в Twitter.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что присутствует на заседании министров обороны Комиссии Украина-НАТО. Предыдущее заседание в таком формате состоялось 7 лет назад.

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