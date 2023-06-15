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Вдалося подолати деякі бар’єри і відродити формат: Резніков про засідання міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Київ • УНН

 • 904368 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що присутній на засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО. Попереднє засідання у такому форматі відбулось 7 років тому, передає УНН.

Вдалося подолати деякі бар’єри і відродити формат: Резніков про засідання міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Цитата

"У цей момент я маю честь бути присутнім на засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО. Попереднє зібрання в такому форматі (зустріч міністрів оборони) відбулося рівно сім років тому в цю дату, 15 червня 2016 року. Нам вдалося подолати деякі бар’єри і відродити формат", - написав Резніков у Twitter.

За його словами, "цей діалог дає поштовх політичним, військовим і бюрократичним механізмам, які існують у партнерстві Україна-НАТО".

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни-члени НАТО будуть працювати спільно, щоб забезпечити Україні надання гарантій для руху вперед до членства в Альянсі.

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