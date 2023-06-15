Удалось преодолеть некоторые барьеры и возродить формат: Резников о заседании министров обороны Комиссии Украина-НАТО

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"В данный момент я имею честь присутствовать на заседании министров обороны Комиссии Украина-НАТО. Предыдущее собрание в таком формате (встреча министров обороны) состоялось ровно семь лет назад в эту дату, 15 июня 2016 года. Нам удалось преодолеть некоторые барьеры и возродить формат", - написал Резников в Twitter.

По его словам, "этот диалог дает толчок политическим, военным и бюрократическим механизмам, которые существуют в партнерстве Украина-НАТО".

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны-члены НАТО будут работать совместно, чтобы обеспечить Украине предоставление гарантий для движения вперед к членству в Альянсе.