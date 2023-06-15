Союзники працюватимуть над гарантіями для руху вперед: Остін про вступ України в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Країни-члени НАТО будуть працювати спільно, щоб забезпечити Україні надання гарантій для руху вперед до членства в Альянсі. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками "Рамштайн-13", передає кореспондент УНН.
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«Ми продовжуємо підтримувати Україну та політику відкритих дверей ( НАТО – ред.)», - сказав Остін.
Він зазначив, що країни йдуть своїм власним шляхом в Альянс.
«Я можу лише сказати, що ми дотримуємося рішень Бухаресту. Але в майбутньому ви зможете впевнитися, що наші союзники будуть працювати спільно, щоб забезпечити успіх України та надати відповідні гарантії для руху вперед», - зазначив Остін.
Доповнення
Європарламент виступив із закликом до майбутніх самітів НАТО прокласти шлях для запрошення України.
Президент Володимир Зеленський 1 червня заявив, що Україна очікує від НАТО запрошення до членства влітку.