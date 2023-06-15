Союзники будут работать над гарантиями для движения вперед: Остин о вступлении Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Страны-члены НАТО будут работать совместно, чтобы обеспечить Украине предоставление гарантий для движения вперед к членству в Альянсе. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга по итогам "Рамштайн-13", передает корреспондент УНН.
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«Мы продолжаем поддерживать Украину и политику открытых дверей (НАТО – ред.)», - сказал Остин.
Он отметил, что страны идут своим собственным путем в Альянс.
«Я могу лишь сказать, что мы придерживаемся решений Бухареста. Но в будущем вы сможете удостовериться, что наши союзники будут работать совместно, чтобы обеспечить успех Украины и предоставить соответствующие гарантии для движения вперед», - отметил Остин.
Дополнение
Европарламент выступил с призывом к будущим саммитам НАТО проложить путь для приглашения Украины.
Президент Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом.