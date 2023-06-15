Союзники будут работать над гарантиями для движения вперед: Остин о вступлении Украины в НАТО

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«Мы продолжаем поддерживать Украину и политику открытых дверей (НАТО – ред.)», - сказал Остин.

Он отметил, что страны идут своим собственным путем в Альянс.

«Я могу лишь сказать, что мы придерживаемся решений Бухареста. Но в будущем вы сможете удостовериться, что наши союзники будут работать совместно, чтобы обеспечить успех Украины и предоставить соответствующие гарантии для движения вперед», - отметил Остин.

Дополнение

Европарламент выступил с призывом к будущим саммитам НАТО проложить путь для приглашения Украины.

Президент Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом.