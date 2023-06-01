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Україна очікує від НАТО запрошення до членства влітку, а позитивного рішення про вступ в ЄС восени - Зеленський

Україна очікує від НАТО запрошення до членства влітку, а позитивного рішення про вступ в ЄС восени - Зеленський

Київ • УНН

 • 441515 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства в Альянс, а восени потрібне чітке позитивне рішення щодо нашого вступу до ЄС. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові, пише УНН.

Цитата

“Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО. Восени потрібне чітке позитивне рішення щодо нашого вступу до ЄС. Готуємо й саміт миру, який спрямує світову більшість до реалізації нашої формули миру”, - заявив президент.

Також зазначив, що “кожен наш сумнів тут, у Європі, – це окоп, який обов’язково спробує зайняти росія”.

Крім того, за словами президента, що Київ готує саміт миру, який спрямує світову більшість до реалізації української формули миру. І що “лише сильна протиповітряна оборона – а саме коаліція «Петріотів», а саме коаліція сучасних винищувачів, – може перемогти російський терор”, зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом у Молдову для участі у саміті Європейського політичного співтовариства. Там він вже зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і обговорили безпекові гарантії для України перед вступом у НАТО.

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