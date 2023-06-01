Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом, а положительного решения о вступлении в ЕС осенью - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Летом в Вильнюсе на саммите НАТО нужно четкое приглашение Украины к членству в Альянс, а осенью нужно четкое положительное решение относительно нашего вступления в ЕС. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, пишет УНН.
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“Летом в Вильнюсе на саммите НАТО нужно четкое приглашение Украины к членству, а также гарантии безопасности на пути к членству в НАТО. Осенью нужно четкое положительное решение относительно нашего вступления в ЕС. Готовим и саммит мира, который направит мировое большинство к реализации нашей формулы мира”, - заявил президент.
Также отметил, что “каждое наше сомнение здесь, в Европе, – это окоп, который обязательно попытается занять россия”.
Кроме того, по словам президента, что Киев готовит саммит мира, который направит мировое большинство к реализации украинской формулы мира. И что “только сильная противовоздушная оборона – а именно коалиция «Петриотов», а именно коалиция современных истребителей, – может победить российский террор”, отметил Зеленский.
Напомним
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества. Там он уже встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудили гарантии безопасности для Украины перед вступлением в НАТО.