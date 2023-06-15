Європарламент закликав НАТО запросити Україну до альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Європарламент виступив із закликом до майбутніх самітів НАТО прокласти шлях для запрошення України, повідомили у євроінституції, пише УНН.
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"Євродепутати закликають союзників по НАТО виконувати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення Києва приєднатися до оборонного альянсу", - повідомили в Європарлменті.
Деталі
Як повідомляється, у резолюції, ухваленій у четвер 425 голосами "за", при 38 "проти" та 42 тих, хто утримався, євродепутати підкреслюють, що вони очікують, що "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершено якомога швидше".
"Поки не буде досягнуто повноправного членства, ЄС та його країни-члени разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, - кажуть євродепутати, - які мають бути запроваджені одразу після війни".
Європарламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну та глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський 1 червня заявив, що Україна очікує від НАТО запрошення до членства влітку.
В Офісі Президента вказували, що 20 країн-членів Альянсу підтримують вступ України в НАТО.