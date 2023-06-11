20 країн-членів альянсу підтримують вступ України в НАТО - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Україна має формалізацію підтримки членства України в Північноатлантичному альянсі з 20-ма державами-членами. Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква, повідомляє УНН з посиланням на його Facebook.
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"Минуло лише 10 днів після Саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали Спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами", - зазначив Жовква.
Доповнення
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, 10 червня, прибув з офіційним візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ухвалили спільну декларацію, в якій зокрема, Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови.