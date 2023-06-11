20 країн-членів альянсу підтримують вступ України в НАТО - ОП

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 5442 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 16728 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 48662 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 41759 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46741 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114678 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180620 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 198200 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144122 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137849 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.9м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 43476 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 32736 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 14259 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 12142 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29320 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 5452 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29440 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 48665 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 198202 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 250289 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 2368 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 2922 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19919 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24768 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40753 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

20 країн-членів альянсу підтримують вступ України в НАТО - ОП

Київ • УНН

 • 479138 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Україна має формалізацію підтримки членства України в Північноатлантичному альянсі з 20-ма державами-членами. Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква, повідомляє УНН з посиланням на його Facebook.

20 країн-членів альянсу підтримують вступ України в НАТО - ОП

Цитата 

"Минуло лише 10 днів після Саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали Спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами", - зазначив Жовква.

Доповнення 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, 10 червня, прибув з офіційним візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ухвалили спільну декларацію, в якій зокрема, Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96