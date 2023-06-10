Трюдо приїхав до Києва з неанонсованим візитом - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва з неанонсованим візитом у суботу, повідомляє канадське видання CBC, передає УНН.
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Як повідомляється, Трюдо прибув до української столиці. Також вказано, що він перебуває в Україні разом із віце-прем'єр-міністром Канади Христею Фріланд.
"У Києві Трюдо розпочав свій візит із участі у... покладанні вінків до Стіни пам’яті", - пише видання.
Доповнення
Це не перший візит Трюдо до України після початку повномасштабного вторгення рф у лютому 2022 року. Він був в Україні у травні минулого року. Трюдо тоді відвідав Ірпінь і побачив на власні очі жахливі наслідки російської окупації.