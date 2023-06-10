Трюдо приехал в Киев с неанонсированным визитом - СМИ

Детали

Как сообщается, Трюдо прибыл в украинскую столицу. Также указано, что он находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Канады Христей Фриланд.

"В Киеве Трюдо начал свой визит с участия в... возложении венков к Стене памяти", - пишет издание.

Дополнение

Это не первый визит Трюдо в Украину после начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года. Он был в Украине в мае прошлого года. Трюдо тогда посетил Ирпень и увидел собственными глазами ужасные последствия российской оккупации.