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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Трюдо приехал в Киев с неанонсированным визитом - СМИ

Киев • УНН

 • 282063 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с неанонсированным визитом в субботу, сообщает канадское издание CBC, передает УНН.

Трюдо приехал в Киев с неанонсированным визитом - СМИ

Детали

Как сообщается, Трюдо прибыл в украинскую столицу. Также указано, что он находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Канады Христей Фриланд.

"В Киеве Трюдо начал свой визит с участия в... возложении венков к Стене памяти", - пишет издание.

Дополнение

Это не первый визит Трюдо в Украину после начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года. Он был в Украине в мае прошлого года. Трюдо тогда посетил Ирпень и увидел собственными глазами ужасные последствия российской оккупации.

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