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20 стран-членов альянса поддерживают вступление Украины в НАТО - ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Украина имеет формализацию поддержки членства Украины в Североатлантическом альянсе с 20-ю государствами-членами. Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, сообщает УНН со ссылкой на его Facebook.

20 стран-членов альянса поддерживают вступление Украины в НАТО - ОП

Цитата 

"Прошло всего 10 дней после Саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали Совместную декларацию с Румынией, и на сегодня уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20-ю государствами-членами", - отметил Жовква.

Дополнение 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 10 июня, прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приняли совместную декларацию, в которой, в частности, Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия.

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