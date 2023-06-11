20 стран-членов альянса поддерживают вступление Украины в НАТО - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Украина имеет формализацию поддержки членства Украины в Североатлантическом альянсе с 20-ю государствами-членами. Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, сообщает УНН со ссылкой на его Facebook.
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"Прошло всего 10 дней после Саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали Совместную декларацию с Румынией, и на сегодня уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20-ю государствами-членами", - отметил Жовква.
Дополнение
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 10 июня, прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приняли совместную декларацию, в которой, в частности, Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия.