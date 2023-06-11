20 стран-членов альянса поддерживают вступление Украины в НАТО - ОП

Цитата

"Прошло всего 10 дней после Саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали Совместную декларацию с Румынией, и на сегодня уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20-ю государствами-членами", - отметил Жовква.

Дополнение

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 10 июня, прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приняли совместную декларацию, в которой, в частности, Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия.